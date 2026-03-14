TRI OSOBE POVREĐENE U STRAVIČNOM UDESU KOD NOVOG PAZARA! Vatrogasci sekli SMRKSANA vozila, direktan sudar 'audija' i kamiona! OVO je prethodilo? (FOTO, VIDEO)

U teškom sudaru kod Novog Pazara povređene su tri osobe, od kojih dve teže. Vatrogasci su koristili specijalnu opremu za izvlačenje povređenih

Tri osobe su povređene, od kojih dve teže, u teškom sudaru automobila marke "audi" i kamiona, do kog je sinoć došlo na magistralnom putu Novi Pazar - Raška, u mestu Piloreta.

Prema prvim informacijama sa mesta događaja, postoji sumnja da je vozač "audija" učestvovao u trci sa drugim vozilom, nakon čega je došlo do kontakta između automobila, a zatim i gubitka kontrole nad vozilom. U tom trenutku "audi" je prešao putanju i snažno udario u kamion koji je dolazio u susret.



Kako se može videti po fotografijama sa lica mesta, silina udara bila je ogromna. Automobil je potpuno uništen, a delovi vozila razbacani su po kolovozu i pored puta.

Na lice mesta brzo su stigle ekipe policije, vatrogasaca i hitne pomoći, koje su intervenisale kako bi izvukle povređene i obezbedile mesto nesreće.

Zbog težine oštećenja na vozilu, vatrogasci su morali da koriste posebnu opremu tokom intervencije.

Povređene osobe prevezene su vozilima Hitne pomoći u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde im je ukazana medicinska pomoć, ali njihovo trenutno stanje trenutno nije poznato.



Saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta je usporen i otežan, dok je policija vršila uviđaj i uklanjanje ostataka vozila sa kolovoza.

Tačan uzrok nesreće i sve okolnosti koje su dovele do sudara biće poznati nakon završetka policijskog uviđaja.

Autor: D.Bošković