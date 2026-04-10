Nesreća kod Novog Pazara: U sudaru teško povređene dve devojčice

U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila na magistralnom putu kod Novog Pazara povređene su dve maloletne devojčice koje su se nalazile na električnom trotinetu.

Jedna od njih je, prema nezvaničnim informacijama, zadobila teške telesne povrede.

Na magistralnom putu kod Novog Pazara, tačnije u blizini Banjske petlje, danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali električni trotinet i putničko vozilo marke "folksvagen golf", pazarskih registarskih oznaka.

Prema prvim informacijama sa terena, na trotinetu su se nalazile dve maloletne devojčice, tinejdžerke, koje su tom prilikom zadobile povrede. Jedna od njih nalazi se u teškom stanju, a prema nezvaničnim saznanjima, povrede su opasne po život.

Putničkim vozilom upravljala je žena, dok će okolnosti pod kojima je došlo do sudara biti utvrđene nakon zvaničnog policijskog uviđaja.

Zbog ozbiljnosti nezgode, saobraćaj na ovom delu magistralnog puta bio je privremeno obustavljen, dok su pripadnici policije i nadležnih službi vršili uviđaj. Na licu mesta intervenisala je i Hitna pomoć koja je povređene devojčice prebačena u Opštu bolnicu.

Autor: Marija Radić