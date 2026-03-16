HEROJSKI PODVIG VATROGASACA U MLADENOVCU: Izvukli mladića iz buktinje i spasili celo naselje od vatrene stihije

Brzom i požrtvovanom reakcijom mladenovačkih vatrogasaca jutros je izbegnuta još veća tragedija u porodičnoj kući koju je zahvatio požar oko 5 časova ujutru.

Pripadnici vatrogasne jedinice stigli su na lice mesta u rekordnom roku i uspeli da obuzdaju plamen koji je pretio da se proširi na okolne objekte.

Posebno se ističe njihova hrabrost u akciji spasavanja mlađeg muškarca koji je pronađen u objektu. Iako je mladić zadobio teške povrede i medicinski stručnjaci se trenutno brinu o njegovom oporavku, profesionalizam vatrogasaca bio je ključan da on bude izvučen na vreme i transportovan u bolnicu.

Komšije i očevici imaju samo reči hvale za vatrogasne ekipe, ističući da je njihova prisebnost sprečila da se vatra u gusto naseljenom delu grada otrgne kontroli. Materijalna šteta je velika, ali su ljudski životi i bezbednost čitavog kraja bili prioritet ovih hrabrih ljudi koji su jutros još jednom pokazali zašto je njihov poziv od neprocenjivog značaja.

Autor: D.S.