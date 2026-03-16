Proganjao devojku i njenu majku u Zemunu, a evo šta je rekao na saslušanju: TUŽILAŠTVO ODMAH REAGOVALO!

Nakon realizacije raspisane potrage, pripadnici Policijske stanice Zemun uhapsili su M. M. (25) zbog sumnje da je u dužem vremenskom periodu proganjao svoju bivšu emotivnu partnerku U. M. (21).

Osumnjičeni je saslušan u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je delimično priznao izvršenje krivičnog dela.

Prema navodima tužilaštva, M. M. se tereti da je od 13. januara do 21. februara ove godine, na teritoriji opština Zemun i Palilula, sistematski uznemiravao devojku. Ono što ovaj slučaj čini posebno alarmantnim jeste činjenica da je osumnjičeni sa proganjanjem počeo odmah nakon isteka hitnih mera koje su mu ranije bile izrečene prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici.

M. M. je, protivno volji oštećene, pokušavao da stupi u kontakt sa njom putem telefona i drugih sredstava komunikacije, a nije se ustručavao ni da poziva njenu majku. Takođe, devojku je pratio i dolazio na mesta na kojima se ona nalazila u cilju fizičkog približavanja.

Tužilaštvo traži pritvor zbog rizika od ponavljanja dela

Nakon saslušanja, Treće osnovno javno tužilaštvo podnelo je predlog nadležnom sudu da se okrivljenom odredi pritvor.

„Pritvor je predložen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećenu i na dva svedoka, kao i da će, zbog prethodne krivične osuđivanosti i protivpravnog ponašanja, ponoviti krivično delo“, saopšteno je iz tužilaštva.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Proganjanje iz člana 138a Krivičnog zakonika, a dalja istraga će utvrditi sve detalje ovog slučaja.

Autor: S.M.