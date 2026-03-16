Misterija kod manastira Gornjak! Automobil sleteo sa puta, pa upao u reku, jedno i dalje sve muči

Kod manastira Gornjak, a kako javljaju na društevenim mrežana, dogodila se nesvakidašnja saobraćajna nezgoda, a kada je automobil upao u reku i tamo i dalje stoji.

Velika misterija obavila je ceo ovaj događaj kod poznate srpske svetinje, jer, kako dalje pišu na mrežama, unutar vozila nema nikog.

"Automobil sleteo sa puta u reku kod Manastira Gornjak. Prema prvim informacijama u vozilu nema nikoga, pa se pretpostavlja da niko nije povređen", napisali su na Instagram stranici "192_rs".

Kako se vidi na postavljenim fotogafijama pomenute stranice, plavi automobil stoji u kutu nabujale reke, dok je prozor na mestu vozača otvoren sve vreme, pa se sumnja da je upravo tako vozač nakon incidenta uspeo da se spasi, a vozilo ostavio gde je i upao.

Autor: S.M.