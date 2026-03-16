KRVAVA TUČA U BEOGRADU: Teško pretučeni muškarci odbijaju da kažu KO IH JE UNAKAZIO!

Beograđani I.V. (42) i A.B. (42) iz Zemun polja primljeni su u subotu u Urgentni centar sa teškim telesnim povredama opasnim po život, nakon brutalne ulične tuče koja se dogodila u ovom naselju.

Lekari Urgentnog centra konstatovali su kod obojice muškaraca teške povrede vitalnih organa i njihovo stanje se smatra kritičnim. Iako su žrtve brutalnog nasilja, dvojica povređenih muškaraca za sada ne pokazuju nameru da pomognu istrazi.

Prema saznanjima, oni su tokom inicijalnog razgovora sa policijskim službenicima odbili da otkriju tačnu lokaciju na kojoj je došlo do sukoba, kao i da identifikuju osobe koje su im nanele povrede.

Istraga i rad tužilaštva

O ovom incidentu odmah je obavešteno nadležno javno tužilaštvo. Policija trenutno preduzima sve neophodne mere na terenu kako bi se rekonstruisao događaj.

- Patrolne jedinice obilaze potencijalne lokacije u Zemun polju u potrazi za tragovima krvi ili materijalnim dokazima. Uzimaju se snimci sa sigurnosnih kamera sa privatnih objekata i uličnih raskrsnica. Ispituju se potencijalni svedoci i lica iz okruženja povređenih kako bi se utvrdio motiv sukoba. Istraga je u toku, a fokus je na identifikaciji napadača uprkos nedostatku informacija od strane oštećenih - kaže izvor blizak istrazi.

Autor: S.M.