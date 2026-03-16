DRAMA KOJA JE PODIGLA ZRENJANIN NA NOGE: Nepoznata osoba pala sa mosta, u toku je potraga

Pripadnici Sektora za vanredne situacije i Žandarmerije intenzivno tragaju za nepoznatom osobom koja je sinoć, oko ponoći, pala sa Lazarevačkog mosta u kanal Dunav-Tisa-Dunav (DTD) u Zrenjaninu.

Hitna intervencija spasilačkih timova

Odmah po prijavi incidenta, na teren su upućeni vatrogasci-spasioci, uključujući i specijalizovani Tim za spasavanje i rad na vodi. Akciji su se ubrzo priključili i pripadnici Žandarmerije, koji čamcima i specijalnom opremom pretražuju korito reke.

Potraga se odvija u dva pravca- čamci sa posadom ispituju kritične tačke kanala DTD nizvodno od mosta i policijske snage detaljno proveravaju priobalje u neposrednoj blizini mesta pada.

Istraga o okolnostima događaja

Identitet osobe koja je završila u vodi još uvek nije utvrđen, a nadležni organi rade na prikupljanju svih relevantnih informacija. Iako se nesreća dogodila kasno u noć, istražitelji proveravaju da li je u blizini bilo očevidaca ili video-nadzora koji bi mogao da rasvetli kako je došlo do pada.

"U toku je utvrđivanje svih činjenica i okolnosti ovog događaja. Prioritet je pronalaženje lica, a uporedo se vrši i provera prijava nestanaka kako bi se utvrdio identitet," navodi izvor blizak istrazi.

Zbog ove akcije, na samom mostu i u okolnim ulicama sinoć je bio primetan veći broj policijskih vozila, a građani se mole za strpljenje dok traje rad dežurnih službi na terenu.

Autor: S.M.