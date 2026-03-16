Brutalan napad u Požarevcu: Devojčice šutirale i pesničile vršnjakinju

U dvorištu Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Požarevcu, u petak uveče došlo je do jezivog slučaja vršnjačkog nasilja u kome je grupa devojčica napala vršnjakinju.

Na snimku koji se kao vatra proširio društvenim mrežama, jasno se vidi da devojčica leži na betonu, jedna od njih drži žrtvu, druga je vuče za noge, udara pesnicama, i šutira. Najjeziviji detalj je to što oko njih stoji grupa dece koja nemo posmatraju i snimaju incident.

Više javno tužilaštvo u Požarevcu saopštilo je da je incident prijavljen policiji i da je tužilac zatražio dostavu medicinske dokumentacije povređene devojčice, radi daljeg postupanja.

Dejan Životić, direktor škole, potvrdio je da se incident desio nakon završetka nastave, kada dežurni nastavnici više nisu bili na teritoriji škole, a zatim dodao da nisu svi učesnici incidenta učenici te škole, te da policija aktivno radi na rasvetljavanju slučaja, prenosi Mondo.

