'ČULA SE STRAŠNA DETONACIJA' Bačena bomba na pivnicu u Zemunu, objekat RAZNET, policija na nogama!

U Beogradskoj ulici u Zemunu, tokom protekle noći, bačena je eksplozivna naprava na jednu poznatu pivnicu.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nepoznato lice je pod okriljem noći prišlo objektu i bacilo napravu, najverovatnije ručnu bombu, a potom pobeglo u nepoznatom pravcu-piše Telegraf.

Materijalna šteta je velika

Na licu mesta zatekli smo jezive prizore - od siline detonacije na pivnici su popucala stakla, fasada je oštećena, a tragovi gelera vidljivi su svuda po ulazu. Prava je sreća da u trenutku napada u lokalu, ali i na samoj ulici, nije bilo nikoga.

"Čula se strašna detonacija, prozori su nam se zatresli. Odmah smo znali da nije petarda", kaže jedan od stanara Beogradske ulice za naš portal.

Policija na nogama

Jake policijske snage i nadležne službe odmah su izašle na teren. Urađen je detaljan uviđaj, a inspektori su prikupili materijalne dokaze koji bi mogli da ukažu na napadača.

Povređenih nema i to je u ovom trenutku najvažnija informacija.

Istraga je u toku, proveravaju se snimci sa nadzornih kamera okolnih zgrada i lokala.

Motiv napada za sada je pod velom tajne. Da li je reč o opomeni, neraščišćenim računima ili nečem trećem, utvrdiće istraga kojom rukovodi nadležno tužilaštvo.



Autor: Jovana Nerić