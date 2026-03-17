REKORD KOD NIŠA: Turski vozač za 28 dana napravio 86 prekršaja! Kazna je neverovatnih 4,1 MILIONA DINARA!

Pripadnici saobraćajne policije u Nišu zaustavili su na auto-putu turskog državljanina (48) koji je upravljajući kamionom marke „reno“ oborio neslavni rekord u broju saobraćajnih prekršaja.
Prilikom kontrole vozila i tahografa, policijski službenici su utvrdili da je vozač u periodu od svega 28 dana počinio čak 86 prekršaja.
Vožnja bez odmora i prekoračenje vremena
Detaljnom proverom dokumentacije i uređaja za beleženje radnog vremena, ustanovljeno je da vozač svesno nije poštovao zakonske obaveze:
Nije koristio propisane pauze tokom vožnje.
Ignorisao je dnevne i nedeljne odmore.
Znatno je prekoračio dozvoljeno vreme upravljanja teretnim vozilom.
Milionska kazna
Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i niza učinjenih prestupa, turskom državljaninu su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od čak 4.160.000 dinara.
Apel policije
Policijska uprava u Nišu apeluje na sve vozače teretnih vozila i autobusa da se striktno pridržavaju propisa o radnom vremenu posada. Umor za volanom teretnjaka jedan je od najčešćih uzroka teških saobraćajnih nesreća, te se poštovanjem zakona čuvaju sopstveni životi, ali i životi svih ostalih učesnika u saobraćaju.
Autor: S.M.