REKORD KOD NIŠA: Turski vozač za 28 dana napravio 86 prekršaja! Kazna je neverovatnih 4,1 MILIONA DINARA!

Pripadnici saobraćajne policije u Nišu zaustavili su na auto-putu turskog državljanina (48) koji je upravljajući kamionom marke „reno“ oborio neslavni rekord u broju saobraćajnih prekršaja.

Prilikom kontrole vozila i tahografa, policijski službenici su utvrdili da je vozač u periodu od svega 28 dana počinio čak 86 prekršaja.

Vožnja bez odmora i prekoračenje vremena

Detaljnom proverom dokumentacije i uređaja za beleženje radnog vremena, ustanovljeno je da vozač svesno nije poštovao zakonske obaveze:

Nije koristio propisane pauze tokom vožnje.

Ignorisao je dnevne i nedeljne odmore.

Znatno je prekoračio dozvoljeno vreme upravljanja teretnim vozilom.

Milionska kazna

Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i niza učinjenih prestupa, turskom državljaninu su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od čak 4.160.000 dinara.

Apel policije

Policijska uprava u Nišu apeluje na sve vozače teretnih vozila i autobusa da se striktno pridržavaju propisa o radnom vremenu posada. Umor za volanom teretnjaka jedan je od najčešćih uzroka teških saobraćajnih nesreća, te se poštovanjem zakona čuvaju sopstveni životi, ali i životi svih ostalih učesnika u saobraćaju.

