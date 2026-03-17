UŽAS NA ZVEZDARI: Mrtav pijan brutalno pretukao ženu, krvnički je udarao pesnicama u glavu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, na opštini Zvezdara, uhapsili su D. O. (65) zbog sumnje da je izvršio jezivo nasilje u porodici.

Drama u stanu na Zvezdari odigrala se u ponedeljak, kada je nakon žestoke svađe sa suprugom M. B. (51), osumnjičeni fizički nasrnuo na nju.

Prema saznanjima, D. O. je nesrećnu ženu brutalno udarao pesnicama direktno u glavu.

Žrtva je sa vidnim povredama i u teškom stanju odmah transportovana u Urgentni centar. Lekari su joj konstatovali teške telesne povrede glave, koje su nastale od siline udaraca.

Policija je odmah izašla na lice mesta i privela osumnjičenog. Prilikom alkotestiranja, utvrđeno je da je D. O. bio u stanju teškog pijanstva, sa 1,30 promila alkohola u krvi.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, D. O. je određeno zadržavanje do 48 sati. On će uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici biti priveden na saslušanje, gde će se izjasniti o stravičnom napadu.

Autor: S.M.