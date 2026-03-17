Grobari pod prisilom 'povezli' Deliju?! Ovo su detalji 'otmice' u Železniku, policija traga za mladićem

Izvor: Pink.rs/Informer

U Železniku je večeras policija alarmirana nakon što je, navodno, grupa maskiranih osoba otela mladića sa autobuskog stajališta linije 55.

Naime, grupa maskiranih osoba je pod prisilom uvukla muškarca koji je stajao na autobuskom stajalištu u automobil marke "škoda oktavija" sive boje.

Policija je nakon potere pronašla automobil i dvojicu osumnjičenih da su kidnapovali mladića sa autobuske stanice.

Prema njihovim prvim iskazima, oni su sedeli u kolima kod stanice, kada im je prišla grupa četvorice mladića i pitala ih za koga navijaju.

Kada su rekli "za Partizan", došlo je, navodno, do koškanja i svađe, nakon čega su jednog od mladića uvukli u kola i kako su rekli, "prevezli" do Vodovodske ulice. 

Policija traga za oštećenim mladićem. 

Istraga je u toku i očekuje se da će uskoro biti rasvetljeni svi detalji ovog slučaja.

Drama u Železniku: Sa fantomkama i štanglama OTELI mladića sa stanice, policija na nogama

