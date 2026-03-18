DETALJI OTMICE U ŽELEZNIKU! Maskirani napadači prišli mladiću, a posle pitanja 'Za koga navijate?' usledio haos!

Izvor: Blic, Foto: RINA

U beogradskom naselju Železnik, sinoć oko 22 časa, na autobuskom stajalištu linije 55 u Železniku večeras je grupa maskiranih napadača sa štanglama otela mladića.

"Za koga navijate?"

Podsetimo, kako smo pisali, nakon verbalnog sukoba i haosa na Titovoj ulici došlo je do prinudnog uvlačenja jednog mladića u automobil.

Prema nezvaničnim saznanjima, sve je počelo kao obična rasprava. Dvojica mladića sukobila su se sa grupom od deset maskiranih napadača. Atmosfera je eskalirala do usijanja nakon samo jedne rečenice: "Za koga navijate?"

Nakon ove provokacije, situacija je prerasla u fizički sukob, a potom i u filmsku jurnjavu.

Izbacili ga iz kola i nestali

Kako je do sada poznatno, glavni akter incidenta N. Đ. (34), ranije osuđivan, upravljao je vozilom marke "škoda". On je uz pomoć još jedne osobe, u vozilo nasilno ubacio mladića, a potom su ga od Titove vozili do vodovodske ulice gde je mladić izbačen iz vozila.

Osumnjičeni su se udaljili u nepoznatom pravcu. Nestanak nije prijavljen, a identitet mladića za sada nije utvrđen. Nema informacija o eventualnim povredama.

O slučaju je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti i traga za učesnicima.

Autor: D.Bošković

