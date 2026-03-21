MISTERIOZNI NAPAD U ŽELEZNIKU: Tinejdžer (17) završio u bolnici, kaže da ne zna ko ga je i zašto posekao nožem

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Sedamnaestogodišnji mladić povređen je sinoć u beogradskom naselju Železnik nakon što ga je, za sada nepoznata osoba, napala nožem.

Maloletnik je u toku noći primljen u jednu privatnu beogradsku bolnicu sa posekotinom u predelu glave. Prema nezvaničnim informacijama, on je dežurnim lekarima ispričao da je napadnut dok se nalazio u parku, gde mu je prišla nepoznata osoba i nanela mu povrede oštrim predmetom.

Nepoznat motiv i napadač

Žrtva je u izjavi navela da ne poznaje napadača, kao i da mu nije poznat motiv ovog brutalnog čina. Povreda je u zdravstvenoj ustanovi sanirana i mladić se nalazi van životne opasnosti.

Istraga u toku

O celom slučaju su odmah obavešteni:

Pripadnici policije, koji su obavili razgovor sa povređenim mladićem.

Nadležno tužilaštvo, koje je pokrenulo istragu radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.

Policija intenzivno traga za počiniocem, a očekuje se da će snimci sa nadzornih kamera u okolini parka pomoći u identifikaciji napadača.

Autor: Jovana Nerić

