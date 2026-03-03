AKTUELNO

Hronika

KRVAVI PIR U RAKOVICI: Otac ispred zgrade zatekao sina (17) u lokvi krvi, lekari mu se bore za život

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

U beogradskom naselju Rakovica juče se dogodio stravičan incident u kojem je sedamnaestogodišnji mladić zadobio povrede opasne po život.

Prema prvim informacijama, tinejdžera je ispred zgrade u kojoj stanuje pronašao otac, nakon što su ga brutalno pretukla, za sada, neidentifikovana lica.

Otac povređenog mladića izjavio je da su njegovog sina presrela i pretukla nekolicina mladića. Motiv napada još uvek nije poznat, a napadači su pobegli sa lica mesta pre dolaska policije.

Tinejdžer je hitno transportovan u Urgentni centar, gde su mu konstatovane izuzetno teške povrede. Prema medicinskim nalazima, mladić ima- prelom lobanje i nagnječenje mozga.

Lekari se trenutno bore za njegov život, a njegovo stanje je ocenjeno kao kritično.

Istraga u toku

O celom slučaju su odmah obavešteni policija i nadležno tužilaštvo. Policijski službenici su obavili uviđaj na mestu napada i intenzivno tragaju za počiniocima. Pregledaju se snimci sa sigurnosnih kamera u okruženju kako bi se identifikovali napadači.

Autor: S.M.

#Otac

#Rakovica

#lekari

#lokva krvi

#sin

