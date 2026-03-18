UHAPŠENA JOŠ DVOJICA ZBOG UBISTVA BIVŠEG FUDBALERA, ALI I UBISTVA U POŽAREVCU: Zna se ko su organizatori kriminalne grupe koja je naručila likvidacije!

Javno tužilaštvo za organizovni kriminal u saradnji sa SBPOK uhapsilo je osumnjičene za ubistvo Ž. B. i M. S. iz Požarevca. Kako je saopšteno, uhapšene su dve osobe, a još tri se nalaze već u pritvoru.

- Realizovani su predmeti vezan za procesuiranje organizovane kriminalne grupe koja je odgovorna za izvršenje dva krivična dela teško ubistvo iz na štetu pokojnih Ž.B. i M.S i to iz koristoljublja i drugih niskih pobuda. Ubistva su izvršena u periodu od 14. oktobra 2025. godine do 19. januara 2026. godine - navodi se u saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani krimina.

Kako se dodaje, reč je o organizovanoj kriminalnoj grupi čiji su pripadnici lišeni slobode, a neki od pripadnika se nalaze u pritvoru.

- Danas su uhapšeni A.N. i N.K., a neki od pripadnika se nalaze u pritvoru kao što su N.M., A.D. i R.S. Postoje osnovi sumnje da je ova organizovana kriminalna grupa imala tri organizatora koji su nedostupni organima gonjenja, ali se preduzimaju radnje u tom pravcu - dodaje se u saopštenju.

Podsetimo, A. D. i bivši policajac R. R. uhapšeni su ranije zbog učešća u ubistvu jednog od vođa balkanskog kartela Ž. B.

- Uhapšeni će nakon policijskog zadržavanja biti sprovedena u prostorije Javnog tužilaštva za organizovani kriminalnakon čega će biti saslušana, kao i ostali osumnjičeni koji se već nalaze u pritvoru - navodi se u saopštenju.

