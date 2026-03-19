VOZAČ ZEMUNSKOG KLANA OPISAO DETALJE OTMICE MOMKA (22) KOJI SE UBIO ZBOG TRAUMA: Spasojević ga je udario pištoljem u glavu, oblepio usta, a onda... (FOTO)

Vozač zemunskog klana u svojoj knjizi opisap je brutalnu otmicu mladića (22), koga su članovi grupe tukli, držali vezanog i mučili kako bi iznudili novac, a koji je kasnije zbog posledica traume izvršio samoubistvo.

Osnivač ozloglašenog Zemunskog klana, koji stoji iza ubistva premijera Zorana Đinđića, Dušan Spasojević je za svoju kriminalnu grupu imao posebnu reč - firma, koja je ujedno bila šifra za razgovor preko telefona.

Šifra koju je koristio Dušan Spasojević prilikom pripreme ubistava bila je "Ide za Kanadu". Kriminalna grupa se od 1997. godine postepeno uvećavala. Priključili su im se braća Aleksandar i Miloš Simović, Milan Jurišić, braća Fiškal iz Požarevca, Ninoslav Konstantinović i mnogi drugi.

Zemunski klan je uvideo da najviše novca donose otmice. Njihove glavne mete bili su ljudi sa velikim kapitalom i ugledom. Najveća otmica koja je donela najviše novca ovoj grupi je otmica Miroslava Miškovića. Zaradili su čak 10 miliona maraka.

Pored procesa za ubistvo premijera države, pripadnicima Zemunskog klana se u drugom posebnom procesu sudilo za 17 ubistava, 3 otmice i 2 teroristička napada.

Prilikom jednog gostovanja na Kuriru ćerka Nikole Bajića, Maša - novinarka i studentkinja Pravnog fakulteta govorila je o umešanosti svog oca u otmici mladića Novaka Stevanića (22) koji je zbog pretrpljenih trauma nedugo nakon otmice izvršio samoubistvo.

Iako ne poriče umešanost svog oca, smatra da je i sam Bajić na neki način bio zarobljenik u toj otmici.

- On jeste imao nekakvog udela tu. Dušan Spasojević je bio organizator te otmice, a Nikola Bajić u svojoj knjizi opisuje kako se sve to toga dana dešavalo.

Naime, on je krajem avgusta 1997. bio u štek stanu u bloku 63, jer je u Zemunu tada bilo vruće za njega i Dušan Spasojević ga je sklonio u taj stan gde su živeli Kum, Rile i Dušan. Tada, kada se to dešavalo vezano za Novaka Stevanića, tata je bio, dakle u stanu u bloku 63.

Potom je, kako tvrdi usledio poziv Dušana Spasojevića:

- Dobija poziv Dušana Spasojevića da siđe u garažu u kojoj ga čeka beli "golf" sa otvorenim vratima. Tata ulazi u automobil i zatiče Novaka Stevanića. U tom trenutku on ne zna da je to Novak Stevanić koji je bio oblepljen trakom preko usta i preko ruku i sedeo na zadnjem sedištu. Bio je, kako on kaže, krupan momak, a u tom trenutku, ne znajući da je on vaterpolista i student pravnog fakulteta, nije imao uopšte pojma o kome se radi. Na celu tu situaciju tata ne zna o kome je reč i ne zna šta se dešava. Ne zna uopšte kakve su namere Dušana Spasojevića.

Situacija je Bajiću, kako je ispričala Maša, počela da se razjašnjava nakon brutalnog postupka Spasojevića prema Stevaniću:

- Nije mu bilo jasno šta se događa do trenutka kada Dušan Spasojević udara pištoljem u glavu Novaka Stevanića i pita gde su pare. To se događa dok se Mile Luković Kum i Zoran Robija nalaze u stanu Novaka Stevanića i obijaju taj isti sef koji su zapravo i tražili. Novaka tada smeštaju u garažu, tu u toj zgradi na Novom Beogradu i ostavljaju mog oca sa Novakom. Na neki način mogu da kažem da je moj otac u tom trenutku bio isto zarobljen kao i Novak Stevanić.

A u garaži su prema svedočenju Bajića uslovi bili nepodnošljivi:

- Oni od kada su ušli u tu garažu do sutra ujutru nisu imali ni vode niti vazduha. To je bio kraj avgusta, bilo je 40 stepeni. Kako on kaže kaže, mokri su bili i pošto mu je bilo žao dečka, ne znajući da je to Novak Stevanić, bilo koga bi mu bilo žao, skinuo mu je tu traku sa usta kako bi on mogao da diše. I za njega je bilo teško da diše u tom trenutku, a kamoli Novaku koji je imao tu traku preko usta.

U prostoriji se zatim pojavio Spasojević.

- Posle toga dolazi Dušan Spasojević ujutru, otvara garažu i govori da treba negde da odvedu Novaka Stevanića. Moj otac im je rekao da Novak nikako ne sme da ostane tu zato što može čak i da umre, nije bilo vazduha i da treba da ga ostave na miru. Moj otac ga odvozi blizu buvljaka i tu ga ostavlja.

Od tada više nikada nije video Novaka Stevanića. Mladić se mesec dana nakon toga ubio, a nakon što ga je ostavio kod buvljakla, moj otac odlazi na izvršenje zatvorske kazne u trajanju od četiri meseca i uopšte nema više dodirnih tačaka sa Novakom Stevanićem - ispričala je Maša Bajić pre godinu dana u emisiji "Crna hronika".

Autor: D.Bošković