DRAMA U SRCU BEOGRADA: Nepoznata osoba razbila prozor i bacila ZAPALJIVU MATERIJU u restoran: Komšije odmah alarmirale policiju i vatrogasce

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs ||

Prava drama odigrala se rano jutros u samom srcu Beograda, nakon incidenta u jednom restoranu u Kondinoj ulici, nezvanično saznaje "Blic".

Prema rečima okupljenih stanara navodno je nepoznata osoba razbila prozor restorana u njega bacila zapaljivu napravu, nakon čega su uplašene komšije odmah pozvale sve hitne službe.

Pripadnici policije i dve vatrogasne ekipe su na licu mesta.

Došlo do zapaljenja dela inventara kod šanka
Prema prvim nezvaničnim informacijama došlo je do zapaljenja dela inventara kod šanka.

U trenutku kada je došlo do incidenta, na svu sreću, nikoga nije bilo u lokalu i nema povređenih lica.

U toku je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta.

Autor: D.Bošković

#Beograd

#Drama

#Policija

#Prozor

#Vatrogasci

#osoba

POVEZANE VESTI

Hronika

ROBIJAŠ GA ŠČEPAO ZA VRAT, UDARIO, PA NATERAO DA UĐE U KOLA! Jezivi detalji OTMICE tinejdžera u Obrenovcu - Evo ko je odmah pozvao POLICIJU

Hronika

BAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL NA RESTORAN NA VOŽDOVCU: Zapaljivu napravu bacila nepoznata osoba, policija izvršila uviđaj

Hronika

JEZIVA DRAMA U CENTRU BEOGRADA: Upao u stan, izbo muškarca pred devojkom - Krv svuda, nož pronađen u hodniku!

Beograd

DRAMA U BULEVARU KRALJA ALEKSANDR! Muškarca udario tramvaj

Region

HOROR U BIH! Pas rastrgao muškarca, komšije svedočile užasu

Hronika

SVEMU PRETHODILA POLICIJSKA POTERA? Drama u Požarevcu: Policija pretresla automobile i uhapsila više osoba (VIDEO)