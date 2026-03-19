DRAMA U SRCU BEOGRADA: Nepoznata osoba razbila prozor i bacila ZAPALJIVU MATERIJU u restoran: Komšije odmah alarmirale policiju i vatrogasce

Prava drama odigrala se rano jutros u samom srcu Beograda, nakon incidenta u jednom restoranu u Kondinoj ulici, nezvanično saznaje "Blic".

Prema rečima okupljenih stanara navodno je nepoznata osoba razbila prozor restorana u njega bacila zapaljivu napravu, nakon čega su uplašene komšije odmah pozvale sve hitne službe.

Pripadnici policije i dve vatrogasne ekipe su na licu mesta.

Prema prvim nezvaničnim informacijama došlo je do zapaljenja dela inventara kod šanka.

U trenutku kada je došlo do incidenta, na svu sreću, nikoga nije bilo u lokalu i nema povređenih lica.

U toku je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta.

Autor: D.Bošković