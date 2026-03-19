'ČULA SAM EKSPLOZIJU, PA OSETILA MIRIS PALJEVINE' Stanarka otkrila jezive detalje drame u restoranu u Kondinoj ulici: 'Tu nisu čista posla'

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Zoran Colić ||

Prava drama odigrala se rano jutros u strogom centru Beograda, nakon incidenta u jednom restoranu u Kondinoj ulici.

Prema rečima okupljenih stanara, navodno je nepoznata osoba razbila prozor restorana u njega bacila zapaljivu napravu, nakon čega su uplašene komšije odmah pozvale sve hitne službe.

- Bilo je jako potresno, čula sam eksploziju a potom osetila miris paljevine. Ne znam zbog čega su napali njih, taj lokal mučeni nema nijednog gosta danima. Verovatno tu nisu čista posla, ali opet mi je žao. Hvala Bogu, niko nije povređen - rekla je za Kurir stanarka zgrade u kojoj se nalazi lokal na koji je bačena zapaljiva naprava.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, došlo je do zapaljenja dela inventara kod šanka. U trenutku kada je došlo do incidenta, na svu sreću, nikoga nije bilo u lokalu i nema povređenih lica.

U toku je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta.

Autor: D.Bošković

