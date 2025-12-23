AKTUELNO

Uhapšen razbojnik koji je ukrao tri kilograma zlata: Sumnja se da je došao na protest u Novi Pazar (VIDEO)

U centru Novog Pazara jutros se odigrala prava drama kada je izvršeno teško razbojništvo u jednoj zlatari, a osumnjičeni napadač je, prema najnovijim informacijama, ubrzo nakon toga uhapšen.

Sumnja se da je došao u Novi Pazar kako bi učestvovao na protestu koji se održavao u nedelju, 20. decembra ove godine.

Incident se dogodio oko 9 časova u prometnoj Prvomajskoj ulici. Meta napada bila je zlatarska radnja „Đul-Gold“, u koju je, prema saznanjima portala indeksonline.rs, ušao muškarac naoružan vatrenim oružjem. Preteći radnicima, naterao ih je da mu predaju veću količinu nakita.

Nezvanično, tokom razbojništva otuđeno je oko tri kilograma zlata, čija se vrednost procenjuje na više desetina hiljada evra. Na sreću, u incidentu nije bilo povređenih, ali je događaj izazvao uznemirenje među građanima koji su se u tom trenutku zatekli u centru grada.

Zahvaljujući brzoj reakciji policije i intenzivnom operativnom radu, osumnjičeni je lociran i lišen slobode nedugo nakon izvršenja krivičnog dela. U toku je istraga kojom će biti utvrđene sve okolnosti ovog razbojništva, kao i da li je uhapšeni delovao sam ili je imao pomagače.

Više detalja, kao i zvanično saopštenje nadležnih organa, očekuje se tokom dana.

