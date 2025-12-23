Drama u Novom Pazaru: Naoružan upao u zlataru i ukrao TRI KILOGRAMA zlata

Jutros oko 9 sati, u ulici Sedmi juli, u samom centru stare čaršije u Novom Pazaru, dogodila se dramatična pljačka zlatare koja je podigla celu policijsku upravu na noge.

Prema saznanjima s terena, razbojnik je isplanirao napad u trenutku kada je ulica bila puna prolaznika. Naoružan vatrenim oružjem, ušao je u zlataru i odmah zapretio zaposlenoj radnici. Kako bi je potpuno onemogućio da pruži otpor ili pozove pomoć, napadač je ženu poprskao biber-sprejom, izazvavši paniku i trenutnu zaslepljenost.

Nezvanične informacije govore o velikoj materijalnoj šteti. Razbojnik je, koristeći trenutak nemoći radnice, uspeo prigrabiti bunt zlata čija se težina procenjuje na oko tri kilograma. Odmah nakon toga, s plenom u rukama, pobegao je u nepoznatom pravcu kroz uske ulice stare čaršije.

Stanje povrijeđene radnice

Radnica zlatare je nakon napada hitno zbrinuta. Prema prvim informacijama, ona nije životno ugrožena, ali je u vidno lošem stanju zbog teških posedica biber-spreja i pretrpljenog velikog šoka.

Čaršija u šoku: "Ovo je izuzetno uznemirujuće"

Stanari i trgovci iz ulice Sedmi juli ne kriju uznemirenost. Ističu da je neverovatno da se ovakva drskost dogodi u jutarnjim satima na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu.

"Ulica je bila puna ljudi, svi su otvarali svoje radnje. To što se neko usudio ući s pištoljem i sprejom u devet ujutro sve nas je ostavilo u strahu", kaže jedan od očevidaca.

Istraga u toku: Grad pod blokadom

Odmah nakon prijave, policijske patrole su blokirale celo područje stare čaršije. Na licu mesta se vrši detaljan uviđaj, a inspektori intenzivno pregledaju snimke sa nadzornih kamera iz zlatare, ali i okolnih objekata, kako bi identifikovali počinioca.

Iz policije se očekuje zvanično saopštenje sa više detalja, a potraga za naoružanim napadačem se nastavlja.

