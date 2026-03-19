AKTUELNO

Hronika

TELO MUŠKARCA PRONAĐENO U TISI! Otkriven jeziv zločin kod Zrenjanina

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su M. L. (1961) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Policija je, takođe, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsila i M. L. (1988) iz okoline Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja. Sumnja se da je M. L. (1961), početkom januara ove godine, usmrtio tridesetšestogodišnjeg muškarca iz okoline Zrenjanina čije je beživotno telo pronađeno 12. marta u reci Tisi, dok se M. L. (1988) sumnjiči da mu je pomogao da uništi i sakrije dokaze, kao i da se reši tela. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Autor: S.M.

