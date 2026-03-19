AKTUELNO

Hronika

VELIKA AKCIJA POLICIJE! Razbijena ozbiljna kriminalna grupa: 'Operisali' u 4 države, otkrivena droga, oružje i vozila!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE, pink.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, Evropolom, istražnim organima Savezne Republike Nemačke, Republike Francuske, Kraljevine Španije, policijskim službenicima Žandarmerije, SAJ i policijskih uprava Kraljevo, Čačak, Novi Sad i Prokuplje, na teritoriji Republike Srbije, uhapsili su pet lica - članova organizovane kriminalne grupe, dok se za dva lica traga.

Uhapšeni su N. K. (1978), M. Lj. (1956), Đ. S. (1984), D. B. (1980) i D. S. (1973).

U ranijem periodu, u saradnji sa istražnim organima Republike Francuske i SR Nemačke uhapšena su pripadnici navedene OKG i to:


1. u oktobru 2024. godine, na teritoriji Republike Francuske, uhapšen je pripadnik OKG V. G. (1976), prilikom pokušaja krijumčarenja 570 kilograma opojne droge hašiš2. u julu 2025. godine, na teritoriji Savezne Republike Nemačke uhapšeni su pripadnici OKG G. T. (1983) i M. Ž. (1982), prilikom pokušaja krijumčarenja 432 kilograma opojne droge hašiš u avgustu 2025. godine, na teritoriji Savezne Republike Nemačke, uhapšen je član OKG D. N. (1976), prilikom pokušaja krijumčarenja 157 kilograma kokaina.

Foto: MUP Srbije


Postoje osnovi sumnje da su sva navedena lica, kao članovi organizovane kriminalne grupe izvršili više krivičnih dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela.

Foto: MUP Srbije


Kako se sumnja, u periodu od oktobra 2024. do avgusta 2025. godine, članovi organizovane kriminalne grupe su po nalogu i instrukcijama organizatora M. K. na teritoriji Republike Bugarske i Mađarske, osnivali transportna preduzeća preko kojih su izvršili krijumčarenje najmanje 157 kilograma opojne droge kokain i više od 1.000 kilograma opojne droge hašiš.


Navedenu opojnu drogu članovi OKG su krijumčarili teretnim vozilima navedenih transportnih preduzeća, sa teritorije Kraljevine Španije i Republike Italije ka teritoriji Savezne Republike Nemačke.

Foto: MUP Srbije


Pretresanjem stanova i drugih prostorija koje koriste osumnjičeni na teritoriji Beograda, Kraljeva, Čačka, Novog Sada i Prokuplja, pronađena je i oduzeta manja količina kanabisovog ulja, dva pištolja, više komada municije različitog kalibra, 88.070 evra, više luksuznih putničkih automobila različitih marki, dokumentacija o poslovanju transportnih preduzeća.

Foto: MUP Srbije


Takođe, od organizatora OKG oduzet je stan u Beogradu čija je ugovorena vrednost 530.000 evra, a za koji se sumnja da je kupljen od novca koji je pribavljen krijumčarenjem opojne droge.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

Autor: S.M.

#Kartel

#Policija

#Srbija

#Zaplena

#narkotici

