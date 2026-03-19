VELIKA AKCIJA POLICIJE! Razbijena ozbiljna kriminalna grupa: 'Operisali' u 4 države, otkrivena droga, oružje i vozila!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, Evropolom, istražnim organima Savezne Republike Nemačke, Republike Francuske, Kraljevine Španije, policijskim službenicima Žandarmerije, SAJ i policijskih uprava Kraljevo, Čačak, Novi Sad i Prokuplje, na teritoriji Republike Srbije, uhapsili su pet lica - članova organizovane kriminalne grupe, dok se za dva lica traga.

Uhapšeni su N. K. (1978), M. Lj. (1956), Đ. S. (1984), D. B. (1980) i D. S. (1973).



U ranijem periodu, u saradnji sa istražnim organima Republike Francuske i SR Nemačke uhapšena su pripadnici navedene OKG i to:





1. u oktobru 2024. godine, na teritoriji Republike Francuske, uhapšen je pripadnik OKG V. G. (1976), prilikom pokušaja krijumčarenja 570 kilograma opojne droge hašiš2. u julu 2025. godine, na teritoriji Savezne Republike Nemačke uhapšeni su pripadnici OKG G. T. (1983) i M. Ž. (1982), prilikom pokušaja krijumčarenja 432 kilograma opojne droge hašiš u avgustu 2025. godine, na teritoriji Savezne Republike Nemačke, uhapšen je član OKG D. N. (1976), prilikom pokušaja krijumčarenja 157 kilograma kokaina.



Postoje osnovi sumnje da su sva navedena lica, kao članovi organizovane kriminalne grupe izvršili više krivičnih dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela.



Kako se sumnja, u periodu od oktobra 2024. do avgusta 2025. godine, članovi organizovane kriminalne grupe su po nalogu i instrukcijama organizatora M. K. na teritoriji Republike Bugarske i Mađarske, osnivali transportna preduzeća preko kojih su izvršili krijumčarenje najmanje 157 kilograma opojne droge kokain i više od 1.000 kilograma opojne droge hašiš.



Navedenu opojnu drogu članovi OKG su krijumčarili teretnim vozilima navedenih transportnih preduzeća, sa teritorije Kraljevine Španije i Republike Italije ka teritoriji Savezne Republike Nemačke.



Pretresanjem stanova i drugih prostorija koje koriste osumnjičeni na teritoriji Beograda, Kraljeva, Čačka, Novog Sada i Prokuplja, pronađena je i oduzeta manja količina kanabisovog ulja, dva pištolja, više komada municije različitog kalibra, 88.070 evra, više luksuznih putničkih automobila različitih marki, dokumentacija o poslovanju transportnih preduzeća.



Takođe, od organizatora OKG oduzet je stan u Beogradu čija je ugovorena vrednost 530.000 evra, a za koji se sumnja da je kupljen od novca koji je pribavljen krijumčarenjem opojne droge.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

