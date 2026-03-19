Ogromna zaplena droge u Beogradu: Pronađeno 77 kilograma marihuane i heroina, uhapšene dve osobe

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. B. (1972) i B. B. (2001), obojica iz Priboja, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u Beogradu pretresom stana i drugih prostorija koje su koristili osumnjičeni, kao i pregledom automobila, pronašla i zaplenila više paketa sa oko 77 kilograma marihuane, oko 1,2 kilograma heroina, oko 500 grama smeše za uvećanje mase opojne droge, manju količinu kokaina, kao i dve digitalne vagice za precizno merenje.



M. B. i B. B. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.