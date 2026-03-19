UDES U CENTRU PRIJEPOLJA: Motor oboren na zemlju, pored putničko vozilo, na licu mesta policija i Hitna pomoć (FOTO)

U centru Prijepolja danas oko 14.30 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali motocikl i putničko vozilo.

- Na lice mesta brzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja ukazuje pomoć povređenom motociklisti. Njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na mestu nezgode pripadnici saobraćajne policije izvršili su uvđaj, a tokom njegovog trajanja u ovom delu grada saobraćaj se odvijao usporeno.

Više informacija o uzrocima nezgode i stepenu povreda biće poznato nakon završetka policijskog uviđaja.

Autor: Iva Besarabić