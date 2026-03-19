UDES U CENTRU PRIJEPOLJA: Motor oboren na zemlju, pored putničko vozilo, na licu mesta policija i Hitna pomoć (FOTO)

Izvor: Pink.rs/RINA, Foto: RINA ||

U centru Prijepolja danas oko 14.30 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali motocikl i putničko vozilo.

- Na lice mesta brzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja ukazuje pomoć povređenom motociklisti. Njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na mestu nezgode pripadnici saobraćajne policije izvršili su uvđaj, a tokom njegovog trajanja u ovom delu grada saobraćaj se odvijao usporeno.

Foto: RINA

Više informacija o uzrocima nezgode i stepenu povreda biće poznato nakon završetka policijskog uviđaja.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Hronika

LANČANI SUDAR NA NOVOM BEOGRADU: Učestvovala tri vozila, Hitna pomoć na licu mesta

Hronika

TEŽAK UDES U ZAJEČARU! Sudarili se automobil i kamion, vozila uništena! Policija i hitna na terenu, saobraćaj obustavljen

Beograd

Oboren motociklista u Džordža Vašingtona: Motor potpuno uništen, Hitna pomoć na terenu

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA U NOVOM SADU: Motociklita leži na asfaltu, hitna pomoć odmah izašla na teren (VIDEO)

Hronika

DŽIP SE SUDARIO SA POLICIJSKIM KOMBIJEM Nesreća u Leskovcu, jedno vozilo se zakucalo u kapiju dvorišta

Hronika

Stravičan prizor sa mesta snažnog udesa kod Topole: Vozač se zakucao u ogromni kamion