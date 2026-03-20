AKTUELNO

Hronika

Teška nesreća na auto-putu Beograd-Niš: U sudaru autobusa i teretnog vozila više povređenih

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 9 časova na auto-putu Beograd - Niš u visini sela Trnava, a više osoba je povređeno.

Prema prvim nezvaničnim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, saobraćajna nezgoda dogodila se pod još nerazjašnjenim okolnostima, kada su se sudarili autobus "Niš ekspres" i teretno vozilo.

Na lice mesta brzo su stigle ekipe Hitne pomoći koje su ukazale prvu pomoć povređenima. Prema dosadašnjim saznanjima, tri osobe su zadobile povrede i transportovane su u najbližu zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostike i praćenja njihovog stanja, dok težina povreda za sada nije poznata.

Pripadnici policije su na terenu i u toku je uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti ove nezgode, dok se saobraćaj na tom delu puta trenutno odvija bez većih zastoja.

Autor: S.M.

#Niš

#Povređeni

#nezgoda

#teretno vozilo

#udes

