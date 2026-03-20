AKTUELNO

Hronika

NEGIRA KRVICU, A BIO U BEKSTVU 2 GODINE! Saslušan osumnjičeni za zversko ubistvo MMA borca na Dorćolu: 'Žao mi je porodice, hteo sam da se predam...'

Izvor: Pink.rs/Press.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Instagram ||

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan M. D., jedan od dvojice osumnjičenih za teško ubistvo MMA borca Stefana Savića na Dorćolu. On je u prisustvu branilaca negirao izvršenje krivičnog dela, dok se drugi osumnjičeni V. G. trenutno nalazi u ekstradicionom pritvoru u Barseloni i čeka izručenje Srbiji.

Osumnjičeni M. D. je tokom saslušanja izrazio žaljenje zbog smrti Savića i naveo da mu je žao porodice žrtve. On je u svojoj odbrani izjavio da je bio spreman da se preda i da je zbog toga došao kući, ali da mu je advokat u tom periodu bio u inostranstvu.

M. D. je uhapšen 16. februara u svojoj kući, nakon što je dve godine bio u bekstvu. Drugi osumnjičeni za ovaj zločin, V. G., lišen je slobode 19. januara u Španiji po međunarodnoj poternici.

Podsetimo, tragedija se dogodila 25. februara 2024. godine ispred jednog kafića na Dorćolu. Prema navodima istrage, dvojica napadača su Stefana Savića izbola nožem, a potom ga sustigla dok je pokušavao da pobegne i nastavila napad. Tom prilikom ranjen je i prolaznik S. M. koji je pokušao da pomogne mladiću.

Nakon napada, osumnjičeni su se presvukli u jednom stanu u Beogradu i napustili zemlju. Iz Višeg tužilaštva poručuju da je istraga u toku i da se nastavlja sa prikupljanjem svih relevantnih dokaza.

Autor: D.S.

#Beograd

#Hapšenje

#Hronika

#Istraga

#MMA borac

#Stefan Savić

#ubistvo na Dorćolu

#više javno tužilaštvo

#Španija

