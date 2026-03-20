HTEO JE DA SE PREDA? Saslušan osumnjičeni za ubistvo MMA BORCA: Evo kako se branio

Jedan od dvojice osumnjičenih za teško ubistvo MMA borca Stefana Savića 25. februara 2024. godine na Dorćolu, M. D. saslušan je danas u prisustvu svojih branilaca Đorđa Kalanja i Marka Nikolića u Višem tužilaštvu u Beogrdu.

Prema pisanju medija, on je negirao izvršenje krivičnog dela. Rekao je da mu je žao što je Savić stradao, da mu je žao njegovih roditelja i da će detaljnije o svemu pričati na pretresu u sudu.

On je rekao i da je bio spreman da se preda i da je zato došao kući, ali mu je advokat tih dana bio u inostranstvu.

Daničić je u kući uhapšen 16. februara i od tada se nalazi u pritvoru. On je od ubistva Savića, za šta se sumnjiči, dve godine bio u bekstvu.

Drugi osumnjičeni za ovaj zločin V. G. uhapšen je 19. januara u Španiji i on se sada nalazi u ekstradicionom pritvoru u Barseloni. Uskoro se očekuje njegovo izručenje.

Oni su osumnjičeni da su u toku noći ispred jednog kafića napali Savića i uboli ga više puta nožem u telo. Savić je u jednom momentu ranjen pokušao da beži, ali su ga stigli i nastavili da ubadaju. Tada je reagovao i prolaznik S. M. koji je video napad na čoveka, izašao iz auta i pritrčao, ali je tada i on izboden nožem u grudi, nakon čega su pobegli.

Prema sumnjama otišli su u jedan stan u Beogradu, presvukli se i odatle pobegli u inostranstvo.

