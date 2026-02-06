KRAJ BEKSTVA U BARSELONI: Ubica MMA borca Stefana Savića 'pao' dok je bacao smeće – promenio lični opis, ali ga odale dve greške!

Nakon skoro dve godine bekstva, u Španiji je uhapšen Vasilije Gačević (25), osumnjičeni za svirepo ubistvo srpskog reprezentativca i MMA borca Stefana Savića.

Gačević, za kojim je bila raspisana Interpolova crvena poternica, lociran je u samom centru Barselone, u turističkom apartmanu u Gotskoj četvrti.

Život u ilegali: Pustio kosu i naručivao hranu

Gačević, koga španski mediji nazivaju „Kabeza“, vodio je izuzetno povučen život kako bi izbegao policiju. Mesecima je boravio u stanu koji je retko napuštao, a hranu je uglavnom naručivao. Ipak, značajno je promenio fizički izgled:

Promena opisa: Pustio je kosu i promenio lični opis kako se ne bi podudarao sa fotografijama sa poternica.

Kobna greška: Policija ga je locirala putem presretnutih telefonskih poziva i SIM kartica koje je koristio, verovatno misleći da se nakon dve godine situacija „smirila“.

Hapšenje usred turističke zone

Preokret se dogodio kada su operativci, koji su danima motrili na zgradu, primetili krupnog muškarca kako izlazi da baci kutije od pice.

„Kada je shvatio da je pod nadzorom, Gačević je bacio kutije i počeo da beži kroz masu turista. Policija ga je sustigla nakon kraće potere i savladala pred brojnim prolaznicima“, navode španski mediji.

Podsetnik na stravičan zločin na Dorćolu

Zločin koji je potresao Srbiju dogodio se u noći između 24. i 25. februara 2024. godine. Gačević i njegov saučesnik Marko Daničić (koji je i dalje u bekstvu) sumnjiče se da su:

Brutalno izboli Savića: Nesrećni sportista zadobio je čak 19 ubodnih rana usred Beograda.

Ranili slučajnog prolaznika: Stefan Marković, koji je pokušao da pomogne Saviću, takođe je izboden i teško povređen.

Šta dalje?

Vasilije Gačević se trenutno nalazi u pritvoru u Španiji. Očekuje se pokretanje procedure za njegovu ekstradiciju Srbiji, gde mu preti višegodišnja robija za teško ubistvo. Policija nastavlja potragu za drugim osumnjičenim, Markom Daničićem.

Autor: Dalibor Stankov