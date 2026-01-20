EVO KAKO JE DOLIJAO UBICA MMA BORCA! Napravio KOBNU GREŠKU: Mislio da je neuhvatljiv, a JEDNA STVAR ga oterala na robiju!

Vasilije Gačević, osumnjičeni za brutalno ubistvo MMA borca i reprezentativca Srbije Stefana Savića, pao je u ruke španske policije nakon pune dve godine bekstva!

Iako je verovao da je zameo tragove, policija mu je ušla u zasedu zahvaljujući informacijama koje su stigle direktno iz njegovog najbližeg okruženja.

Gačević je uhapšen u ponedeljak po Interpolovoj poternici, a detalji akcije pokazuju da je slobode ga koštala neopreznost u komunikaciji.

Presudile poruke porodici i prijateljima

Kako se nezvanično saznaje, operativne službe su duže vreme pratile komunikaciju koju je begunac održavao sa ljudima u Srbiji. Upravo to je bio ključni trag koji je doveo do njegovog lociranja.

Vasilije Gačević je otkriven uz pomoć poruka. Službe su ušle u trag porukama koje je okrivljeni razmenjivao sa porodicom i prijateljima. Daljim radom, locirali su njegovu lokaciju i obavestili kolege iz Španije - otkriva izvor upućen u istragu.

Izručenje Srbiji u narednih mesec dana

Ubica se trenutno nalazi u ekstradicionom pritvoru, a pravosudni organi Srbije već pripremaju dokumentaciju za njegov transport.

Nakon što je lišen slobode, Vasilije Gačević se nalazi u ekstradicionom pritvoru u Španiji, a njegovo izručenje u Srbiju očekuje se u narednih mesec dana. Istina je i da za ovo ubistvo još uvek nije podignuta optužnica zbog procesnih razloga, ali je istraga u toku - navodi izvor.

Krvavi pir na Dorćolu: Ubili reprezentativca, pa izboli slučajnog prolaznika

Podsetimo, stravičan zločin dogodio se na Dorćolu u noci između 24. i 25. februara. Stefan Savić je ubijen nakon kraće svađe, a potera za njim i zversko udaranje dok je ležao na zemlji šokirali su Srbiju.

Brutalnost osumnjičenih išla je dotle da su izboli i slučajnog prolaznika Stefana Markovića, koji je samo pokušao da zaustavi tuču i pomogne MMA borcu. Dok je Gačević konačno iza rešetaka, policija i dalje intenzivno traga za drugim osumnjičenim, Markom Daničićem, koji se i dalje nalazi u bekstvu.

Autor: Dalibor Stankov