'Doći ću da me ubiješ' Ovo su reči majke uhapšenog zbog ubistva Stefana Savića: Porodici MMA borca je nakon zločina izjavila saučeće

- Svaki dan plačem, raspadam se... Živim, ali nisam živa, boli me duša i telo. Gajila sam sina za primer, a ubili su ga monstrumi - rekla je svojevremeno za medije Jasmina, majka MMA borca Stefana Savića (23) kojeg su ubili Vasilije Gačević (23) i Marko Daničić (23).

Vasilije Gačević danas je uhapšen u Španiji.

Kako je tada ispričala Jasmina, majka ubijenog Stefana Savića, nekoliko dana nakon ubistva javila joj se majka Vasilija Gačevića, koji je danas uhapšen u Španiji i glavni je osumnjičeni za ovaj zločin.

- Javila mi se Gačevićeva majka da mi izjavi saučešće. Rekla mi je tada: "Doći ću da me ubiješ". Ja nisam ubica, meni mog sina ne može ništa da vrati. Trebalo je da razmišljaju kako vaspitavaju svoju decu. Moj Stefan je bio dete za primer. Pomagao je svakome. Kada vidi na ulici da je neka tuča, on stane autom, pa izađe da razdvaja. Da zaštiti onog ko je maltretiran. Takav je bio on - kaže majka i dodaje da je jedan od motiva bila tuča nedužnog mladića kog je Stefan prišao da zaštiti.

Motiv ubistva Stefana Savića

Jasmina je tada otkrila da je najverovatniji motiv ubistva Stefana Savića tuča koja se dogodila pre par godina, a u kojoj je od strane ubica pretučen njegov drug.

- Motiv ubistva je njihov bolesni ego. Pre par godina, pretukli su Stefanovog druga. Lice mu je bilo osakaćeno, a onda su ga bacili u hladnu reku. Stefan je prišao da ga zaštiti, pitao ih je "Zašto to momci, radite?", na šta su mu oni odgovorili: "Sad ćemo i tebe". Stefan je ušao u reku i izvukao druga. Bilo im je krivo što je Stefan ušao u reprezentaciju i ubili su ga. Uspeh jakih uvek boli neuspešne - kaže Jasmina.

Autor: S.M.