'POZVALA ME JE...' Mama boksera Stefana Savića otkrila šta joj je rekla majka BEGUNCA, izgovorila ŠOK rečenicu

Svaki dan plačem, raspadam se.. Živim, ali nisam živa, boli me duša i telo. Gajila sam sina za primer, a ubili su ga monstrumi, ovako za "Blic" započinje potresnu ispovest uplakana Jasmina, majka MMA borca Stefana Savića (23) kojeg su krvnički ubili Vasilije G. (23) i Marko D. (23). Stefanove ubice nalaze se u bekstvu više od devet meseci.

Vasilije i Marko izboli su nasmrt nožem reprezentativca Srbije i MMA borac Stefana Savića u noći između 24. i 25. februara. Dok ubice izmiču pravdi, jedna porodica je slomljena. Od dana kada su izgubili voljenog Stefana, život im je izgubio smisao, kaže majka Jasmina.

- Devet meseci patnje i bola, život nam je uništen. Svaki dan plačem, raspadam se, živim, ali nisam živa, boli me duša i telo. Gajila sam sina za primer. Imati sina koji sa 23 godine majku zove pet puta dnevno bio je blagoslov. Svaki dan smo se grlili, čuli po pet puta dnevno - priča za "Blic" kroz suze Stefanova majka koja se od gubitka sina nikada više nije nasmejala.

Majka Stefana Savića je za "Blic" ispričala da im se život promenio iz korena.

- Imali smo lep život, bili smo srećni. A onda odjednom poraz..Život postaje tama. Zatvorila sam firmu, iz kuće izlazim samo na groblje svaki dan, ja više nisam ista osoba. Ne mogu da vam opišem koliki je bol koji osecam, svaki put kad pomislim da mog sina nikada više neću videti zbog dva monstruma koja su ga ubila. Ceo život, svu ljubav i energiju posvetili smo deci, koju su nam nečija druga deca ubila - kaže Jasmina.

Javila joj se majka jednog od ubice

Kako je ispričala Jasmina, nekoliko dana nakon ubistva javila joj se majka Vasilija Gačevića, jednog od ubica.

- Javila mi se Gačevićeva majka početkom marta da mi izjavi saučešće. Rekla mi je tada: "Doći ću da me ubiješ". Ja nisam ubica, meni mog sina ne može ništa da vrati, Trebalo je da razmišljaju kako vaspitavaju svoju decu. Moj Stefan je bio dete za primer. Pomagao je svakome. Kada vidi na ulici da je neka tuča, on stane autom, pa izađe da razdvaja. Da zaštiti onog ko je maltretiran. Takav je bio on - kaže majka i dodaje da je jedan od motiva bila tuča nedužnog mladića kog je Stefan prišao da zaštiti.

Motiv ubistva Stefana Savića

Jasmina nam je otkrila da je najverovatniji motiv ubistva Stefana Savića tuča koja se dogodila pre par godina, a u kojoj je od strane ubica pretučen njegov drug.

- Motiv ubistva je njihov bolesni ego. Pre par godina, pretukli su Stefanovog druga. Lice mu je bilo osakaćeno, a onda su ga bacili u hladnu reku. Stefan je prišao da ga zaštiti, pitao ih je "Zašto to momci, radite?", na šta su mu oni odgovorili: "Sad ćemo i tebe". Stefan je ušao u reku i izvukao druga. Bilo im je krivo što je Stefan ušao u reprezentaciju i ubili su ga, Uspeh jakih uvek boli neuspešne - kaže Jasmina.

Ubice izmiču pravdi

Podsetimo, Vasilije i Marko koji su osumnjičeni za brutalno ubistvo mladog reprezentativca i MMA borca Stefana Savića nalaze se u bekstvu, a poslednja informacija koja se pojavila u medijima je da se nalaze u jednoj od zemalja Centralne Amerike. Međutim, te informacije nikada nisu zvanično potvrđene.

Pisalo se i da su osumnjičeni odmah nakon ubistva Stefana Savića otišli u stan kod jednog od njih, a zatim pobegli na Kosovo, gde su navodno nelegalno prešli administrativnu granicu, ali zvaničnih potvrda nikada nije bilo.

Izboden nožem 19 puta

Podsetimo, Stefan Savić bio je u jednom ugostiteljskom objektu na Dorćolu kada su ga ispred kluba napala dva muškarca.

"Blic" je došao do snimka sa nadzornih kamera koje su snimile trenutak napada na Stefana. Stefan je bežao niz ulicu od njih, ali su ga ubice stigle i izbole nožem

Prema nezvaničnim pisanjima medija, ubice su Stefana izbole nožem 19 puta.

Vasilije i Marko nalaze se na Interpolovoj poternici.

Autor: Marija Radić