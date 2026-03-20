SAZNAJEMO! EVO KO JE UPUCAN U ZEMUNU: Vojin Lečić (38) izrešetan kod broja 10, a evo šta je URADIO čim je video policiju! (FOTO +VIDEO)

Identifikovan muškarac koji je večeras oko 21.30 časova ranjen u pucnjavi u ulici Džona Kenedija u Zemunu! Kako Pink.rs saznaje, reč je o Vojinu Lečiću (38).

On je kolima Hitne pomoći hitno transportovan u Urgentni centar, a njegov potez pred inspektorima bacio je novu sumnju na ceo obračun!

RANJENI VOJIN ĆUTI KAO ZALIVEN!

Iako je upucan kod broja 10 u Zemunu, Vojin Lečić (38) je odmah po dolasku policije pokazao da ne želi da sarađuje sa istražnim organima.

Vojin Lečić apsolutno odbija svaku saradnju sa policijom! Iako je ranjen u nogu i odmah prebačen u bolnicu, on nije želeo da otkrije ko je pucao na njega, niti da kaže bilo šta o motivu napada – otkriva naš izvor.

ZEMUN POD OPSADOM: POTRAGA ZA NAPADAČEM

Jake policijske snage blokirale su ulicu Džona Kenedija. Inspektori na licu mesta prikupljaju dokaze, traže čaure i proveravaju snimke sa svih kamera u okruženju. Sumnja se na klasičnu sačekušu, a Lečićevo odbijanje saradnje ukazuje na to da se radi o dubljim, neraščišćenim računima.

LEKARI SE BORE ZA POVREĐENOG

Lečić je primljen u Urgentni centar gde mu se ukazuje hitna medicinska pomoć. Detalji o težini njegovih povreda i trenutnom zdravstvenom stanju još uvek se utvrđuju.

Autor: D.S.