DETALJI SAČEKUŠE U ZEMUNU: Robijaš krvario pored 'audija', pa ranjen PUZAO DO AUTOPERIONICE da moli za pomoć! (VIDEO)

U sinoćnoj pucnjavi u Ulici Džona Kenedija u Zemunu, oko 21 sat, ranjen je Vojin L. (38), stari znalac beogradske policije.

Napadač je u bekstvu, a ranjeni muškarac, koji se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne, odbija saradnju sa policijom.

Detalji napada ispred restorana

Prema nezvaničnim informacijama, napadač je Vojina L. čekao u zasedi ispred jednog zemunskog restorana. Prišao mu je pešice dok je Vojin stajao pored svog automobila marke "audi" i ispalio najmanje četiri hica.

Nakon pucnjave, napadač je pobegao pešice u nepoznatom pravcu, koristeći mrak i okolne prolaze između zgrada.

Krvav tražio pomoć u autoperionici

Ranjeni Vojin L. pogođen je u predelu leve potkolenice. Iako povređen, uspeo je da se udalji od mesta pucnjave i dođe do obližnje autoperionice kako bi zatražio pomoć. Radnici su odmah pozvali Hitnu pomoć i policiju.

Vojin L. je transportovan u KBC "Bežanijska kosa", gde mu je ukazana pomoć. Konstatovano je da nije životno ugrožen, nakon čega je pušten na kućno lečenje.

"Zid ćutanja" i dosije žrtve

Istragu otežava činjenica da ranjeni muškarac ne želi da otkrije identitet napadača. Ovakav scenario je karakterističan za obračune u kriminalnim krugovima:

Vojin L. se trenutno nalazi na izdržavanju kazne zbog trgovine narkoticima, a sinoć je bio na "slobodnom vikendu".

U policijskim evidencijama vodi se kao član grupe čiji su pripadnici pohapšeni u velikoj akciji u Zemunu u aprilu 2022. godine.

Policija na nogama

O incidentu je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo.

Policija je sinoć blokirala ovaj deo Zemuna, a trenutno se vrši detaljna provera snimaka sa nadzornih kamera restorana i okolnih objekata kako bi se ušlo u trag napadaču.

