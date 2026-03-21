RAZBIJENA INTERNET PREVARA TEŠKA MILIONE! Velika akcija policije: Prevaranti nudili brzu zaradu i preko LAŽNE platforme pokrali građane! Evo o čemu je reč! (FOTO)

MUP Srbije uhapsio troje osumnjičenih za internet prevaru i Ponzi šemu preko lažne investicione platforme "OKE Green".

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Uprave za tehniku, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, izvršili su pretrese na više lokacija na teritoriji Republike Srbije, a protiv tri lica - M. T. A. (33), K. A. (28) i D. J. (47), biće podnete krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela prevara i pranje novca.

Sumnja se da su, tokom 2025. godine, osumnjičeni organizovali internet prevaru putem lažno predstavljene investicione platforme "OKE Green", dovodeći u zabludu veći broj građana koji su oštećeni za višemilionske iznose.

Oštećenima je nuđena navodna zarada obavljanjem jednostavnih onlajn zadataka, uz obećanja o brzoj i sigurnoj dobiti, nakon čega su podsticani da uplaćuju sve veće iznose novca. Tako prikupljena sredstva su konvertovana u kriptovalute i dalje prebacivana preko više digitalnih novčanika radi prikrivanja porekla.

Pretresima su pronađeni elektronski uređaji i drugi predmeti od značaja za dalji krivični postupak.

Reč je o tipičnom modelu investicione prevare sa elementima piramidalne (Ponzi) šeme, gde se privid zarade stvara novcem novih učesnika, bez stvarne ekonomske osnove, a sistem se urušava čim priliv novca stane.

Upotreba kriptovaluta dodatno otežava praćenje i povraćaj sredstava.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu oprezni, da ne veruju ponudama na internetu koje garantuju sigurnu i visoku zaradu bez rizika i da svaku sumnjivu aktivnost prijave nadležnim organima.

