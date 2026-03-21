U 'GOLFU' NA ZVEZDARI KRILI 75 KILOGRAMA DROGE! Evo kako su se branila dvojica uhapšenih dilera

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani Miroslav B. (53) i Boris B. (24) zbog postojanja osnova sumnje da su neovlašćeno radi prodaje držali više od 75 kilograma različitih vrsta narkotika.

Osumnjičeni su na saslušanju iskoristili svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Postoje osnovi sumnje da su Miroslav B. i Boris B. 19. marta 2026. godine, u stanu na teritoriji GO Zvezdara, zajednički učestvujući u radnji izvršenja, neovlašćeno radi prodaje držali ukupno 74.551,52 grama opojne droge kanabis, 1.122,53 grama opojne droge heroin i 1,17 grama opojne droge kokain.

Opojna droga je pronađena u prtljažniku putničkog motornog vozila marke "folksvagen" model "golf", koje je bilo parkirano na parkingu ispred zgrade na navedenoj adresi, kao i u stanu koji su koristili osumnjičeni.

Takođe su pronađene i dve digitalne vagice za precizno merenje.

