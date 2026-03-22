POŽAR U INDUSTRIJSKOJ ZONI U MLADENOVCU: Povređena žena koja je sama htela da ugasi vatru

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: MUP Srbije ||

U mladenovačkoj industrijskoj zoni juče oko 11 časova izbio je veliki požar koji se sa jednog privrednog objekta brzo proširio na okolne zgrade.

U pokušaju da obuzda vatrenu stihiju, jedna osoba je zadobila telesne povrede.

Požar je planuo u prepodnevnim časovima u jednoj lokalnoj firmi, a zbog vetra i zapaljivog materijala, plamen je ubrzo zahvatio i susedne objekte. Prema nezvaničnim informacijama, vlasnica jedne od susednih firmi pokušala je sama da ugasi požar pre dolaska vatrogasaca kako bi sprečila veću štetu na svojoj imovini.

Tom prilikom, ona je zadobila opekotine. Hitna pomoć je ubrzo stigla na lice mesta, a prema poslednjim informacijama, povređena žena nije životno ugrožena i pružena joj je adekvatna medicinska pomoć.

Vatrogasne ekipe su nakon borbe sa plamenom uspele da lokalizuju i ugase požar, sprečivši dalje širenje na ostatak industrijske zone. Na objektima je pričinjena znatna materijalna šteta.

O celom slučaju su obavešteni policija i nadležno tužilaštvo, koji su izašli na teren radi obavljanja uviđaja. Istraga će utvrditi tačan uzrok izbijanja vatre, kao i da li su ispoštovane sve mere zaštite od požara u objektu gde je incident počeo.

pročitajte još

RAT NA BLISKOM ISTOKU! Tramp dao ULTIMATUM, Iranu preti katastrofa, u Kataru pao helikopter

POVEZANE VESTI

Region

Veliki požar u industrijskoj zoni u Mariboru: Policija uputila hitno upozorenje

Svet

DRAMA U SLOVENIJI - Veliki požar izbio u industrijskoj zoni blizu Ljubljane

Hronika

UGAŠEN POŽAR U NOVOM SADU: Tokom noći gradom odjekivale detonacije (VIDEO)

Hronika

LOKALIZOVAN VELIKI POŽAR U NOVOM PAZARU: Skoro 60 vatrogasaca iz celog regiona gasilo buktinju u industrijskoj zoni!

Hronika

Gori zgrada na Paliluli: Zapalio se krov, čak četiri vatrogasnih vozila gasi požar!

Hronika

OGROMAN POŽAR NA TRGU U BEOČINU! U plamenu 2 objekta, vatrogasci pokušavaju da obuzdaju dalje širenje (VIDEO)