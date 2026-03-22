POŽAR U INDUSTRIJSKOJ ZONI U MLADENOVCU: Povređena žena koja je sama htela da ugasi vatru

U mladenovačkoj industrijskoj zoni juče oko 11 časova izbio je veliki požar koji se sa jednog privrednog objekta brzo proširio na okolne zgrade.

U pokušaju da obuzda vatrenu stihiju, jedna osoba je zadobila telesne povrede.

Požar je planuo u prepodnevnim časovima u jednoj lokalnoj firmi, a zbog vetra i zapaljivog materijala, plamen je ubrzo zahvatio i susedne objekte. Prema nezvaničnim informacijama, vlasnica jedne od susednih firmi pokušala je sama da ugasi požar pre dolaska vatrogasaca kako bi sprečila veću štetu na svojoj imovini.

Tom prilikom, ona je zadobila opekotine. Hitna pomoć je ubrzo stigla na lice mesta, a prema poslednjim informacijama, povređena žena nije životno ugrožena i pružena joj je adekvatna medicinska pomoć.

Vatrogasne ekipe su nakon borbe sa plamenom uspele da lokalizuju i ugase požar, sprečivši dalje širenje na ostatak industrijske zone. Na objektima je pričinjena znatna materijalna šteta.

O celom slučaju su obavešteni policija i nadležno tužilaštvo, koji su izašli na teren radi obavljanja uviđaja. Istraga će utvrditi tačan uzrok izbijanja vatre, kao i da li su ispoštovane sve mere zaštite od požara u objektu gde je incident počeo.

