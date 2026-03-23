DRAMA NA VRAČARU: Bačen Molotovljev koktel na kafić

Stanovnike Vračara jutros je uznemirio incident koji se dogodio u ranim jutarnjim časovima, kada je za sada nepoznata osoba bacila zapaljivu napravu na jedan poznati ugostiteljski objekat.

Incident se dogodio oko 4 časa ujutru.

Prema nezvaničnim informacijama, na lokal je bačena staklena flaša napunjena zapaljivom tečnošću, poznatija kao Molotovljev koktel. Plamen je odmah zahvatio deo objekta, ali su zahvaljujući hitnoj intervenciji vatrogasaca-spasilaca posledice minimalizovane.

Požar je brzo lokalizovan i sprečeno je njegovo širenje na okolne zgrade i poslovne prostore, što je bilo ključno s obzirom na gustu naseljenost ovog dela grada.

Nema povređenih, policija na terenu

Srećom, u trenutku napada u kafiću nije bilo nikoga, te povređenih osoba nema. Na licu mesta je izvršen uviđaj, a o svemu su obavešteni policija i nadležno tužilaštvo.

Kamere ključni dokaz?

Kako nezvanično saznajemo, sigurnosne kamere sa objekta i okolnih zgrada snimile su trenutak napada i lice koje je bacilo zapaljivu materiju. Ovi snimci su već predati policiji i očekuje se da će značajno pomoći u brzoj identifikaciji i hapšenju počinioca.

Istraga je u toku, a motiv ovog napada za sada nije poznat.

#Kafić

#Molotovljev koktel

#Policija

#Vračar

#incident

