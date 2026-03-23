Eksplozija u Zemunu: Bombaški napad na fitnes klub, geleri oštetili automobile

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta

Stanovnike mirnog dela Zemuna rano jutros uznemirila je snažna eksplozija kada je, za sada nepoznata osoba, bacila ručnu bombu na prostorije poznatog fitnes kluba u ulici Pregrevica.

Do incidenta je došlo oko 03:30 časova. Prema prvim informacijama, napadač je aktivirao eksplozivnu napravu i bacio je direktno na objekat, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Iako je pričinjena značajna materijalna šteta, srećom nema povređenih lica, s obzirom na to da je klub u tom trenutku bio zatvoren i da se niko nije nalazio u neposrednoj blizini.

Materijalna šteta

Od siline detonacije na objektu su popucala gotovo sva stakla, a unutrašnjost kluba je delimično oštećena. Geleri su zahvatili i nekoliko automobila koji su bili parkirani ispred samog ulaza, ostavljajući vidna oštećenja na limariji i staklima vozila.

- Pukla je jako, kao da je ratno stanje. Sreća je što u to doba nema nikoga na ulici, inače je Pregrevica prometna jer ljudi ovde šetaju i treniraju- navodi jedan od stanara okolnih zgrada.

U﻿﻿viđaj u toku

Policija je ubrzo nakon eksplozije blokirala ovaj deo Zemuna. Uviđaj je trajao satima, a prikupljeni su dokazi i snimci sa sigurnosnih kamera okolnih objekata kako bi se identifikovao počinitelj.

Motiv napada za sada nije poznat, a istraga je u toku.

