NAKON VESTI O BACANJU BOMBE OGLASIO SE VLASNIK FITNES CENTRA IZ ZEMUNA: Istina je da je policija dolazila

U Zemunu u Ulici Prigrevica, došlo je do eksplozije u ranim jutarnjim časovima, oko 3.30 ujutru.

Prema nezvaničnim informacijama, meta je bila novootvorena teretana, na koju je nepoznati počinilac, kako se sumnja, bacio ručnu bombu. Međutim, vlasnik teretane za Kurir kaže da fitnes centar nije bio meta napada.

- Ja ne znam ni da li je bomba u pitanju, ne znam šta se tačno desilo. Istina je da je policija dolazila i da je napravljen uviđaj ovde, ali to nema veze sa mojom teretanom. Sa prostorijama i opremom je sve u redu, nemamo nikakvu štetu i niko nije bio tu kada se incident, koji god da je, dogodio, tako da niko nije povređen - rekao je vlasnik fitnes centra koji se nalazi u sklopu stambene zgrade.

Detonacija je uništila prozor od fitnes centra, kao i nekoliko automobila koji su bili parkirani ispred zgrade. Komšije su ispričale da su u gluvo doba noći začuli detonaciju.

- Sreća u nesreći je što se sve dogodilo u gluvo doba noći, pa na ulici nije bilo prolaznika niti je bilo ljudi u teretani - kaže jedan od stanara ulice.

Pripadnici policije su odmah po prijavi izašli na teren i blokirali ovaj deo Zemuna. Uzeti su snimci sa sigurnosnih kamera fitnes kluba, ali i okolnih objekata.

- Utvrđuje se da li su kamere snimile počinoca, što bi moglo biti značajno za identifikaciju osumnjičenog - kaže izvor.

