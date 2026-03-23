PRETUČENA ŽENA NA ALTINI: Muškarac je napao na ulici, šipkom joj razbio glavu!

Na Dobanovačkom putu u Beogradu, muškarac brutalno napao ženu, reagovali policija i Hitna pomoć



U beogradskom naselju Altina danas se odigrala prava drama, kada je muškarac nakon svađe fizički napao ženu i naneo joj teške telesne povrede.

Kako je potvrđeno Kuriru, incident se dogodio na Dobanovačkom putu, a ekipe Hitne pomoći i policije izašle su na lice mesta.

- Muškarac i žena su se posvađali,nakon čega je muškarac zadao ženi nekoliko udaraca po glavi, najverovatnije nekom motkom ili šipkom. Sve se desilo na ulici, a prilikom napada polupan je i jedan automobil - kaže naš izvor.

Ekipa Hitne pomoći zbrinula je ženu na licu mesta, a potom je sanitetom prevezena u KBC Zemun, dok je osumnjičeni muškarac priveden u Policijsku stanicu Zemun.

- Dalji rad na slučaju je u toku - dodao je izvor.

Autor: D.Bošković