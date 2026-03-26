Krvnički je udarao i šutirao, čak i kad je pala na zemlju: Saslušan nasilnik sa Altine, evo šta je izjavio u tužilaštvu

U Trećem osnovnom javnom tužilaštvu saslušan je muškarac D. R. (45) koji je brutalno pretukao ženu na Dobanovačkom putu u naselji Altina u Zemunu.

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu dao je nalog policijskim službenicima PS Zemun da donesu rešenje o zadržavanju D.R. (45) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Zlostavljanje i mučenje iz člana 137. stav 1. Krivičnog zakonika na taj način što je dana 23.03.2026. godine u Zemunu, u ulici Dobanovački put, zlostavljao oštećenu A.J. (47) tako što joj je zadao udarac pesnicom u lice, a kada je oštećena pala na zemlju, nogom ju je šutnuo više puta u predelu glave i tela.

Na saslušanju u tužlaštvu okrivljeni je u celosti priznao izvršenje krivičnog dela na način kako mu se to stavlja na teret krivičnom prijavom.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na oštećenu i svedoka, kao i da će, zbog svoje ranije osuđivanosti, boravkom na slobodi ponoviti krivično delo.

Autor: S.M.