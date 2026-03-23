AKTUELNO

Hronika

Jedan od najtraženijih ubica u Evropi uhapšen u Veterniku: Izvršavao ubistva po narudžbini

Izvor: Informer.rs, Foto: Pixabay.com ||

Jedan od najtraženijih begunaca u Evropi, Liridon Fetahu (27), uhapšen je danas u Prištini.

Policija tzv. Kosova uhapsila je jednog od najtraženijih begunaca u Evropi, Liridona Fetahua. On je danas uhapšen u prištinskom naselju Veternik, zbog sumnje da je učestvovao u ubistvima izvršenim u Danskoj.

Prema podacima Europola, Fetahu se tereti za ubistvo i teško nanošenje telesnih povreda, a sumnja se da su ova krivična dela izvršena kao deo ubistava po narudžbini. Njegova fotografija bila je objavljena na zvaničnoj evropskoj platformi najtraženijih lica, uz podatke da ima 27 godina i da se smatra opasnim.

Policija je saopštila da je hapšenje rezultat intenzivnog operativnog rada na terenu, koji je sprovela specijalizovana jedinica za lociranje i hapšenje begunaca.

- Danas, 23.03.2026. godine, u Prištini, Policija, u saradnji sa jedinicama javnog reda i Jedinicom za brzo reagovanje, uspešno je realizovala hapšenje stranog državljanina kojeg međunarodne vlasti potražuju zbog krivičnog dela ‘ubistvo’ - navodi se u saopštenju.

Kako je precizirano, Fetahu je bio predmet međunarodne "crvene" poternice, koju su raspisale vlasti Danske.

- Slučaj se vodi u tesnoj koordinaciji sa Specijalnim tužilaštvom, dok nadležni organi preduzimaju dalje pravne radnje u skladu sa važećim procedurama - saopštila je policija.

Autor: A.A.

#Evropa

#Hapšenje

#Ubica

#Ubistvo

#Veternik

