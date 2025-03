OVAKO JE UHAPŠEN SRPSKI NAJPOZNATIJI PLAĆENI UBICA! LIKVIDACIJE IZVRŠAVAO 'UŽIVO' I PRED KAMERAMA: Za njim tragale 3 države, a on sa perikom šetao gradom!

Čaba Der (45), najpoznatiji plaćeni ubica iz Srbije, za kojim su tragale tri države zbog hladnokrvnih ubistava, početkom marta 2019. uhapšen je u Pragu. Plaćenik iz Čantavira koji je važio za najtraženijeg, ali i jednog od najopasnijih begunaca u Evropi, lociran je, a potom i uhapšen u hotelu "Amadeus" u glavnom gradu Češke. Za samo nekoliko meseci, u tri države je ubio troje ljudi, a zbog toga što je zločine izvršavao „uživo, pred kamerama“ i hladnokrvnog potezanja oružja sa osmehom na licu dobio je nadimak „nasmejani ubica“.

Istražitelji su ga pratili danima i pokušavali da sa sigurnošću utvrde indetite plaćenika za kog se sumnjalo da je u svakom trenutku naoružan i spreman da zapuca. Početkom marta 2019. kada su bili sigurni da je u pitanju hladnokrvni ubica, odlučili su da krenu u akciju.

- Specijalci su ga zaskočili u hodniku hotela, kada se vraćao u sobu. Nije stigao da odreaguje pruži otpor - otkrili su izvori posle uspešne akcije hapšenja.

Čim su ga savladali i stavili mu lisicie, ušli u sobu u kojoj je boravio bar dvadesetak dana. Ostali su šokirani kada su shvatili da su sprečili novu likvidaciju, jer su unutra osim falsifikovanih dokumenata koja je koristio pronašli i dva pištolja, municiju, prigušivač ali i opremu za maskiranje - periku, lažne naočare za vid i druge stvari koje je trebalo da mu posluže za promenu ličnog opisa.

- Do se kretao kroz Prag bio je maskiran, ličio je na običnog turistu. Hotel u koji se smestio nalazi se svega dva kilometara od centra grada, a prenoćište košta oko 50 evra. Na prvi pogled je delovao kao skroman turista koji je došao da istražuje grad. Međutim, upalo je u oči da je tokom šetnji bio maskiran braon perikom i naočarima, zasigurno da ga policija koja je tragala za njim ne bi mogla da ga prepozna, ali moguće i zbog toga što je tako maskiran lakše moga da prati novu žrtvu - otkrili su izvori tada.

Prema njihovim rečima, policija ga je desetak dana držala na oku. Vodilo se računa da prilikom hapšenja ne bude novih žrtava, jer je reč o čoveku spremnom na sve.

Srbija je odmah zatražila njegovo izručenje, jer se u to vreme sumnjičio da je 5. januara u beogradskom naselju Banovo brdo ubio Nebojšu Markovića (37). Holanđani su ga tražili zbog likvidacije Hrvata Ivana Serdarušića u julu 2018. godine u centru Amsterdama, dok je mađarska zatražila izručenje zbog sumnje da je u septembru 2018. u Budimpešti likvidirao biznismena Lasla V.

Nebojšu Markovića na Banovom brdu Čaba je ubio u trenutku dok je dečja kolica vadio iz gepeka parkiranog automobila. Pošto je na lični zahtev, posle hapšenja u Pragu izručen Mađarskoj, u Srbiji mu se za ubistvo Markovića sudilo u odsustvu. Međutim, pred kraj postupka, iz mađarskog zatvora se sudu obratio pismom i u njemu priznao da je ispalio smrtonosne hice u Beogradu. Sud je odbio njegov zahtev da pročita pismo koje je u zatvorskoj ćeliji u Mađarskoj napisao na 18 strana, ali je Kurir došao u njegov posed i objavio delove.

- Pucao sam u Nebojšu Markovića, jer sam saznao da je učestvovao u pripremama moje likvidacije, pucao sam u njega preventivno, da ih zaustavim da ostvare plan da me likvidiraju. Meni je bilo važno samo da se obračun ne dogodi na oči njegove supruge, na oči njegove porodice. Zbog toga sam, čim sam izašao iz kola, počeo da pucam u njega. Takođe mi je važno bilo i da sve snime kamere, da se moje lice dobro vidi! - napisao je u pismu.

Šef mađarske policije: On je serijski ubica!

- Čaba je hladnokrvni serijski ubica - rekao je pre nekoliko dana na konferenciji Šandor Gal, šef mađarske policije, i naveo da je policijska istraga završena i da su svi dokazi protiv Dera predate tužilaštvu.



Tada je napisao i da je od prijatelja dobio fotografiju Markovića i da ga je odmah prepoznao kada je izašao iz kola. Der je u istom pismu naveo i da spekulacije da je prava meta trebalo da bude Aleksandar Šarac, koji je 2020. ubijen u Tržnom centu Ušće, koji je živeo u kući pored Markovićeve i bio šurak sa ubijenim, nisu tačne. Podsetimo, za ubistvo Šarca, sudi se takozvanom "vračarskom klanu".

Der je u priznanju optužio bivšeg vođu škaljarskog klana Alana Kožara, koji je u julu 2020. ubijen na Krfu od Markovića naručio njegovu likvidaciju.

- Nije trebalo da ga uključi u pripremu moje likvidacije. Markovićeva uloga je bila da 20.000 evra da plaćenom ubici. Ova suma je trebalo da pokrije troškove plaćenog ubice, koji je imao zadatak da pređe iz Beograda u Budimpeštu, da me locira i likvidira. Ne mogu da tvrdim da je Marković znao u koju svrhu daje tih 20.000 evra, jer se obično u ovakvim situacijama o detaljima ne govori. Nabavio sam njihove adrese, opis Nebojše Markovića, znao sam da vozi "volvo" sa tri jedinice u registraciji i da mu žena ima plavu kosu - priznao je nasmejani ubica u pismu, koje je napisao 5. jula 2021. u ćeliji.

Detaljno je opisao i da je zapravo njegova prva meta trebalo da bude Alan Kožar, ali da u tom trenutku do njega nije mogao da dođe.

- Pošto sam u tom period mogao da dođem samo do Nebojše Markovića, na žalost, sve se prelomilo na njemu. Napao sam ga iz prevetnivnih razloga, kako bi ih preduhitrio i na taj način potpuno poremetio njihove planove, to jest kako bi ih onemogućio da se organizuju da me likvidiraju. U meni se aktivirao odbrambeni mehanizam, na tuđem primeru sam naučio da je nekada napad najbolja odbrana - naveo je.

Inače, Nebojša Marković nije bio poznat u kriminalnom miljeu i nije se dovodio u vezu sa klanovima.

Nasmejani ubica, u pismu je priznao i da se uključio u "rat klanova", ali da nije ubijao za novac već da je hice ispaljivao "samo kad je imao moralnu, drugarsku i ljudsku obavezu“ da zaštiti prijatelje.

Osim pisma u kom je govorio i o drugim zločinima, Čaba Der je pažnju javnosti tokom boravka iza rešetaka u Mađarskoj, gde je osuđen na doživotnu robiju, privukao i zbog incidenata koje je pravio, pokušaja ubistva Marinka Magde iza rešetaka u Segedinu, ali i zbog toga što je iako mu se sudi za plaćena ubistva iza rešetaka pronašao ženu, slao novac i planirao da kupi kuću jednoj siromašnoj porodici .

Autor: Dubravka Bošković