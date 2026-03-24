UHAPŠEN NASILNIK S VRAČARA: Uleteo u kafić, pa mačetom i metalnom palicom udarao u sto i pretio

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Vračar uhapsili su, u toku izvršenja krivičnog dela, A. S. (1995) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Osumnjičeni je danas, u ugostiteljskom objektu u Mileševskoj ulici, mačetom i metalnom palicom udarao u sto i pretio, čime je ugrozio sigurnost prisutnih gostiju, kao i prolaznika.

U saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.

Autor: A.A.