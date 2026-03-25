'Često sam se pravio bolestan' Detalji svedočenja ĐAKA UBICE

Đak ubica koji je u OŠ "Vladislav Ribnikar" izvršio masovno ubistvo daje iskaz u Specijalnom sudu u Beogradu. Na početku svedočenja on je govorio o tome kako mu je bilo u školi.

- Imao sam 211 izostanaka, jednom sam bio prehlađen, a za ostale dane sam se pravio da sam bolestan, jer mi je bilo naporno da idem u školu - rekao je đak ubica.

Dečaka koji je u Ribnikaru ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, danas su izveli iz Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, kako bi svedočio u sudskom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja.

​Dečak-ubica je izveden na posebni ulaz, sanitet se približio gotovo do ulaza, a odmah su postavljeni paravani. Policajci su đaka ubicu zaštitili crnim kišobranima.

On je za svega tri minuta prevezen kolima Hitne pomoći u pratnji džipova žandarmerije i policijskih vozila u Specijalni sud u Beogradu.

Đak ubica je već svedočio u procesu protiv svojih roditelja, ali kako je Apelacioni sud ukinuo presudu i naložio novo suđenje, a danas svedoči opet.

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je najveći deo presude roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", navodeći "bitne povrede postupka". Potvrđen je samo jedan deo prvostepene presude, i to onaj kojim je Miljana Kecmanović bila oslobođena optužbe za držanje oružja.

Prethodnom presudom, otac je bio osuđen na 14 i po godina zatvora, a njegova supruga na zatvorsku kaznu u trajanju od 3 godine.

Ona se tereti za zlostavljanje i zanemarivanje deteta, a otac osim za ovo krivično delo i za teško delo protiv opšte sigurnosti.

