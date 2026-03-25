Jezivo nasilje u Obrenovcu: Posle svađe zverski nasrnuo na suprugu (35), udarao je šakama u glavu!

M. B. (44) uhapšen je u utorak u Obrenovcu zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici na štetu svoje supruge K. B. (35).

Prema prvim informacijama iz istrage do kojih je došao Telegraf.rs, napad se dogodio u porodičnom domu nakon verbalne rasprave, kada je, kako se sumnja, osumnjičeni fizički nasrnuo na suprugu. Navodno joj je zadao više udaraca otvorenom šakom u predelu glave.

Nesrećna žena je tom prilikom zadobila lake telesne povrede, nakon čega joj je ukazana medicinska pomoć, saznaje Telegraf.rs.

Policija je ubrzo reagovala po prijavi i privela osumnjičenog, koji je potom zadržan po nalogu nadležnog tužilaštva. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu za krivično delo nasilje u porodici, biti saslušan u tužilaštvu.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

Autor: A.A.