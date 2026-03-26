STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD STAJIĆEVA! Poginuo vozač, preticao kolonu, pa naleteo na kamion!

Jutros oko 8 časova na magistralnom putu Beograd–Zrenjanin, kod mesta Stajićevo, dogodila se teška saobraćajna nesreća.

Nažalost, vozač automobila marke BMW, pančevačkih registarskih oznaka, izgubio je život na licu mesta.

Prema nezvaničnim saznanjima, a prema rečima očevidaca, do nesreće je došlo kada je vozač crnog BMW-a, krećući se iz pravca Beograda ka Zrenjaninu, započeo preticanje kolone vozila.

Usled velike brzine kojom se kretao, direktno je naleteo na kamion koji je dolazio iz suprotnog smera, ne mogavši da se zaustavi niti na bilo koji način spreči nesreću.

Vozač automobila je od siline udara preminuo na licu mesta, a lekarske ekipe koje su izašle na teren odmah po pozivu Hitne pomoći su mogle samo da konstatuju smrt muškarca.

U udesu je učestvovalo teretno vozilo firme sa Uba, koje je prethodno prevozilo tucanik za potrebe izgradnje autoputa kod Ečke. Prema nezvaničnim informacijama, vozač kamiona je u trenutku nesreće bio u povratku ka Beogradu.

- Kamiondžija je video automobil koji mu ide u susret velikom brzinom dok je obilazio kolonu. Pokušao je da skrene sa puta kako bi izbegao direktan kontakt, ali je silina i brzina kretanja BMW-a bila tolika da je sudar bio neizbežan - navode očevidci za medije.

Policijski uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovoj deonici je bio otežan. Tačni uzroci nesreće biće poznati nakon zvanične istrage nadležnih organa.

