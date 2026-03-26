KRVAVA PORODIČNA DRAMA KOD PANČEVA! Tinejdžer (19) nakon svađe kuhinjski NOŽ zario ocu u nogu!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Tara Radovanović, Pixabay.com, MUP Srbije ||

Osnovni sud u Pančevu odredio je pritvor u trajanju do 30 dana devetnaestogodišnjem I. S. iz mesta Popović, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Mladić se tereti da je nakon verbalnog sukoba fizički napao svog oca, a potom ga ranio nožem.

Fizički napad, pa ubadanje nožem

Incident se dogodio 22. marta, oko 8.50 časova ujutru, u mestu Dobrica. Prema navodima tužilaštva, svemu je prethodila kraća verbalna rasprava između sina i oca.

- Osumnjičeni I. S. (19) je najpre fizički nasrnuo na svog oca G. S. (48), udarajući ga rukama po telu. Nakon toga je uzeo kuhinjski nož i naneo mu povredu u vidu ubodne rane u predelu butine leve noge - navodi se u saopštenju.

Tužilaštvo pokrenulo istragu

Na predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, sud je odredio pritvor osumnjičenom kako bi se sprečio eventualni uticaj na svedoke ili ponavljanje dela.

Osnovno javno tužilaštvo nastavlja rad na ovom slučaju.

U daljem toku postupka biće ispitani svedoci, obavljena potrebna veštačenja i preduzete sve zakonom predviđene radnje u cilju potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i okolnosti pod kojima je došlo do ovog krvavog pira.

Autor: Jovana Nerić

