Užas u centru Beograda: Na Dorćolu pronađeno mumificirano telo - BEZ RUKE

Mumificirano telo nepoznate osobe pronađeno je danas u samom centru Beograda, na Dorćolu.

Prema nezvaničnim saznanjima, telo je pronađeno bez jedne ruke, dok se u neposrednoj blizini nalazio i leš psa. Za sada nije poznato koliko dugo su ostaci bili na toj lokaciji, niti pod kojim okolnostima je došlo do smrti.

Na lice mesta odmah su upućene policijske ekipe, koje su obezbedile područje i započele uviđaj. U istragu su uključene i druge nadležne službe, a očekuje se da će više detalja biti poznato nakon obdukcije, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok i vreme smrti.

Identitet preminule osobe za sada nije poznat, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.

Autor: S.M.